Reggio Calabria: seconda giornata de I Tesori del Mediterraneo ricca di emozioni

Si chiude la seconda, ricca, giornata de I Tesori del Mediterraneo con un turbinio di emozioni che provengono da più parti. Ieri è stata la serata della cultura ma anche della musica e del connubio tra arti diverse che si fondono per una suggestione che diviene unica e totale.

Food Tell

Si parte da “Food Tell – Assaggi di storia” che ha regalato momenti di grande emozione. Da gustare non solo le prelibatezze di chef stellato Rossi che ha interpretato la storia attraverso il cibo, ma anche le parole del professor Daniele Castrizio, che ha accompagnato gli astanti in un viaggio attraverso i doni che il tempo ha risparmiato e che, giunti sino alle nostre epoche, ci raccontano del nostro passato. Una iniziativa tutta nuova, da un’idea della presidente Natalia Spanò, che ha subito dato seguito al partenariato con il MArRC, con la grande disponibilità del direttore Fabrizio Sudano. Un’esclusiva bag per ogni ospite con, all’interno 8 box contenenti altrettante prelibatezze, la musica di Tiziana Suraci e il tramonto dalle terrazze del museo sono stati gli ingredienti per una esperienza memorabile.

Intervento del sindaco

Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto al secondo evento dedicato al “Food Tell – Assaggi di storia”, nella cornice unica della terrazza del Museo Archeologico nazionale. Insieme al vicesindaco Carmelo Versace ed al consigliere Giovanni Latella, si è assistito ad una vera e propria lezione sulla tradizione enogastronomica degli antichi reggini, raccontata dal professore Daniele Castrizio ed interpretata dallo chef stellato Nino Rossi.

Dopo aver ringraziato il direttore del museo, Fabrizio Sudano, anche lui presente al saluto di apertura della serata, il sindaco Falcomatà ha fatto i complimenti all’associazione Nuovi Orizzonti, alla presidente Natalia Spanò ed a Paolo Catalano, che “stanno confermando la validità della proposta de “I tesori del Mediterrano”, una kermesse iniziata davvero col botto e che alterna momenti di grandissimo livello scientifico ad eventi di carattere culturale che arricchiscono l’offerta dell’estate”.

“Tesori si conferma un momento di alta qualità culturale – ha detto il sindaco –dopo aver ragionato di impresa e intelligenza artificiale, ed affrontato la possibilità di potersi migliorare attraverso le eccellenze, ecco che la terrazza suggestiva del Museo ospita numerosi reggini per un momento di convivialità e conoscenza davvero unico e particolare. Tesori del Mediterraneo si conferma una kermesse di qualità, evento storicizzato della Città Metropolitana che dà lustro all’intero territorio”.

Il concerto di Maninni

Dal tramonto del Museo, al cielo stellato dell’Arena dello Stretto. Solo pochi passi per lo straordinario spettacolo della seconda serata con un bravo artista: Maninni. Giovane e talentuoso, il cantautore, emerso da amici 2016, reduce da Sanremo giovani 2022 e Sanremo 2024, dove è stato fortemente voluto da Amadeus, è riuscito a incantare il pubblico reggino con una esibizione di altissimo livello. Una musica che è musica, quella della sua chitarra che, da sola, ha accompagnato la bella voce dell’artista regalando una esibizione intima, introspettiva e avvolgente che Reggio non dimenticherà.

Il Premio Apollo

C’era grande attesa da parte delle 23 case editrici partecipanti, calabresi e siciliane, per conoscere i vincitori del contest letterario. Ma ieri è stata anche la serata della premiazione della versione School, che si è svolta questo inverno con gli studenti delle scuole reggine.

Natalia Spanò, padrona di casa sul palco dei Tesori, con Carlo Arnese, ha accolto gli editori, le giurie e i giovani lettori che hanno ritirato i premi.

Vincitori della sezione inediti:

Primo premio alla casa editrice Di Nicolò Edizioni, con “Le pentole del diavolo”, di Gerardo Rizzo; secondo classificato Rossini Editore con “Telos la direzione degli e-vento”, di Ivano Ceribelli; terzo posto per la casa editrice Bonfirraro con “La lunga marcia di Scimeca”.

Tra gli editi premiato “Le donne sono isole”, di Titti Preta edito da Meligrana.

Equipaggi

E poi, ancora, la presentazione degli equipaggi… ben 10 che da tutt’Italia e da Malta si danno appuntamento a Reggio Calabria per una delle gare più singolari ed affascinanti del panorama sportivo, a bordo di peculiari “imbarcazioni di Ulisse” per la Regata del Mediterraneo, connubio perfetto di agonismo, promozione territoriale e, anche, spettacolo.

Questa sera

Proseguono i Tesori del Mediterraneo con un’altra intensa serata.

Torna a condurre, come ormai da tradizione la presentatrice e showgirl Veronica Maya. Artisti di questa sera i comici Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio. Poi la sfilata di moda, il tutto intervallato dalle coreografie di ASD Studio danza. Ma prima dello spettacolo un altro importante momento di confronto al salotto televisivo con “Legalità e sicurezza”.

Ospiti di Natalia Spanò le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, Polizia locale, il prefetto Clara Vaccaro, il questore Salvatore La Rosa, Maurizio Vallone, direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e le magistrate Sara Amerio e Liana Esposito.

