Reggio Calabria, presentato il festival del cinema all’aperto “Lo specchio dipinto”

StrettoWeb

Il cartellone variegato dell’Estate reggina continua a mostrarsi in tutte le sue sfaccettature. Arriva anche la settima arte a completare il ciclo dei premiati festival della città dello Stretto. Dopo ReC a piazza Castello, Morgana a piazza del Popolo, la musica di RadiCi e del Festival di Cilea, in corso di svolgimento all’Arena dello Stretto, a palazzo San Giorgio la presentazione del calendario del festival del cinema all’aperto “Lo specchio dipinto”, citazione della celebre frase di Ettore Scola. A presentare il festival nella sala dei Lampadari il sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, il consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella e il direttore artistico, protagonista del Reggio Film Festival, Michele Geria.

Le parole di Falcomatà

“È l’ennesima scommessa che siamo convinti potrà essere vinta perché lo abbiamo già sperimentato con gli altri festival di questa Estate reggina – ha chiarito Falcomatà – questa città ha una grandissima fame e sete di eventi culturali e per noi la cultura non può essere un fatto statico, ma deve essere dinamico. Da qui l’idea di abbinare alla bellezza dei nostri luoghi, dei nostri scenari naturali, degli eventi che possano consentire a cittadini e turisti di poterne fruire al meglio possibile. Lo facciamo col cinema all’aperto nell’incantevole scenario delle scalinate del Waterfront con eventi e produzioni cinematografiche dal 25 agosto per tutti i gusti. Lo facciamo con Michele Geria e l’associazione Baobei che ringrazio. L’idea è quella di regalare a cittadini e turisti, attraverso il cinema, un momento di evasione, di svago e di cultura perché il cinema è un modo per raccontare meglio il nostro territorio e i nostri luoghi”.

Il sindaco ha ricordato il successo e la quantità di serie e di film ambientati nel reggino negli ultimi tempi. “Sovente il cinema ha fatto una narrazione solo negativa della nostra regione o, più in generale, del Mezzogiorno – ha aggiunto – da qualche anno assistiamo a un investimento sul cinema, sul meraviglioso set che sono le nostre bellezze naturali, anche per raccontare la parte positiva e bella del nostro territorio metropolitano, della nostra città e della Regione. Noi investiamo sul cinema perché è veicolo di diffusione e conoscenza dei nostri luoghi che, diversamente, non si riuscirebbe ad avere”. Infine, il primo cittadino ha ricordato che dopo la fine del festival si arriverà alla 18 edizione del Reggio Film Festival “che porterà sul red carpet reggino tantissimi attori e tantissime produzioni cinematografiche”.

Le parole di Quartuccio

“Il festival è parte integrante delle tante iniziative che abbiamo programmato per la città, ma questa del cinema all’aperto è sempre stata un pallino del sindaco Falcomatà e finalmente quest’anno ci siamo riusciti– ha affermato il consigliere Quartuccio nel suo intervento – Un festival che ci consente di dare spazio a quella diversificazione culturale che abbiamo garantito alla città, una diversificazione organizzata. Le sperimentazioni di quest’anno con tutti i festival ci spingono a riproporre questo format perché la città sta rispondendo, i reggini e i turisti partecipano agli eventi e riempiono le piazze, dimostrando così che questi eventi culturali e di spettacolo sono graditi”.

Latella: “grande orgoglio”

“Dobbiamo essere orgogliosi di come Amministrazione, con l’aiuto anche delle associazioni, è riuscita a organizzare l’Estate – ha evidenziato Latella – ricordiamoci che gli eventi culturali e di spettacolo sono iniziati già in primavera e di ciò voglio ringraziare il sindaco che ha pensato in tempo alla programmazione. La città è viva, c’è un’enorme presenza di turisti che trovano un luogo accogliente e da scoprire, pertanto noi stiamo rispondendo in maniera adeguata, dando loro l’opportunità di poter trovare una città ricca di eventi. La città dello Stretto grazie al Film Festival è diventata premiato set cinematografico, sempre più registi vogliono venire a girare qui ed è molto importante”.

Geria: “grande giorno”

“Per noi che facciamo cinema e che amiamo il cinema è un grande giorno – ha esordito il direttore artistico Geria – Ringraziamo il sindaco e questa Amministrazione che hanno voluto questo evento: è un onore portare grandi film italiani e internazionali, più due film locali a cui teniamo, e grazie anche alla disponibilità di Nuccio Morabito che ha curato la programmazione. Abbiamo voluto offrire questa opportunità in questo momento di crisi per le sale cinematografiche, abbiamo premiato gli amanti del cinema e i fruitori con questa rassegna di 17 proiezioni ogni giorno, dalle 20.30. In coda al festival, dal 9 settembre partirà la diciottesima edizione del Reggio Film Fest che si proietta sullo Stretto. L’obiettivo è creare il primo festival per Reggio e Messina, in cui si susseguiranno le serate per un evento lungo fino al 14 settembre”.

I film del festival saranno proiettati di fronte alla scalinata del Waterfront cittadino. Si parte domenica 24 agosto e, fino all’8 settembre, ci saranno in tutto 17 proiezioni pubbliche a ingresso completamente gratuito. Si tratta di un progetto finanziato dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, che sarà realizzato dalla Baobei Film, in collaborazione con Dm Entertainment e ShowLike.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.