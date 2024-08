Reggio Calabria: grossa perdita in pieno centro. E nelle case manca l’acqua…

StrettoWeb

Perdita d’acqua enorme in pieno centro a Reggio Calabria, precisamente a Piazza Indipendenza. La strada è allagata, come si può vedere nella foto a corredo, e la pioggia di ieri nella zona nord non c’entra. Non è la prima perdita di questi giorni, non la prima di questi mesi e non la prima di questi anni. Negli ultimi tempi, però, sapere di guasti e perdite che si vengono a creare, con relativo spreco d’acqua, è un gran peccato, considerando che l’acqua manca davvero nelle case dei reggini, mascherato dall’alibi – perché di alibi si tratta – della siccità.

Senza dimenticare il grave danno d’immagine di una perdita in pieno centro, lì dove in questi giorni tanti turisti passano, tra Museo, Cesare e Waterfront.

