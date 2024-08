Reggio Calabria: penultimo incontro dei Caffè Letterari del Rhegium Julii

StrettoWeb

Ai Caffè letterari del Rhegium Julii, il 12 agosto prossimo, alle ore 21.30, è il momento di Massimo Pigliucci, Premio Theodosius Dobzhansky 1997. per lo studio sull’evoluzione. Filosofo, blogger, divulgatore scientifico italiano naturalizzato statunitense.

Ha conseguito la laurea in genetica presso l’Università di Ferrara e in Biologia e Filosofia negli Stati Uniti. E’ nato in Liberia, precisamente a Monrovia, cresciuto a Roma, ed è professore di filosofia al CUNY – City College di New York. E’ stato co-conduttore del podcast- un blog – Razionally Speaking (parlando razionalmente) e redattore capo della rivista online Scientia Salon. E’ un critico deciso della pseudoscienza e del creazionismo ed un sostenitore del secolarismo e dell’educazione scientifica e dello stoicismo moderno.

Ha pubblicato 15 volumi e decine di articoli negli Stati Uniti. Dopo i saluti di Ezio Privitera per il Circolo tennis “Rocco Polimeni” e Pino Bova per il “Rhegium Julii” si parlerà del libro Come essere stoici con interlocuzioni diPigliucci è nato in Gianfranco Bertone, Florinda Minniti e Gianfranco Cordì.

