Reggio Calabria, il nuovo Tempietto (inaugurato qualche ora fa) e la via Marina bassa completamente al buio: è subito caos | FOTO e VIDEO

Sono completamente a buio, a Reggio Calabria, come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, la nuova area del Tempietto, inaugurata qualche ora fa, e la via Marina bassa. Non note, al momento, le cause delle “tenebre” (che perdurano da oltre un’ora), ma di certo le centinaia di persone, che si erano riversate in quei luoghi, sono rimaste deluse e costrette a usare le torce dei cellulari come se fosse un’escursione in luoghi sperduti.

Tra l’altro, è il caos tra i genitori che fanno fatica a tenere i bambini vicino, avendo paura che si perdano nel buio. Insomma, una situazione complessa in un sabato sera di ordinaria follia. Di certo, è clamoroso il caso del nuovo Tempietto che, appunto, inaugurato qualche ora fa, ma già luogo di inefficienza e confusione.

