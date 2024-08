Reggio Calabria: la magia delle favole di Rodari incanta Borgo Nocille

StrettoWeb

E se un bambino si chiamasse contemporaneamente Ciù, Pablo e Jimmy e vivesse 7 vite diverse in 7 posti diversi del mondo? E se un fanciullo caparbio riuscisse a scoprire che la strada che non andava in nessun posto in realtà portava a un inestimabile tesoro? E se il lupo di Cappuccetto Rosso alla fine non venisse ucciso dal cacciatore? E se nel paese dei bugiardi qualcuno dicesse finalmente la verità? Queste e altre magie sono possibili nelle “Favole Ecologiche” che Gianluca Lalli ha cantato e narrato ieri sera a Borgo Nocille.

Armato del suo cappello a cilindro, l’immancabile chitarra e la valigia di cartone, il Cantafavole ha intrattenuto grandi e piccini con le storie ispirate a Gianni Rodari coinvolgendo tutti, anche attraverso le letture delle fiabe con la “collaborazione” dei più piccoli e le canzoni accompagnate dal battito delle mani a tempo degli adulti.

“Una serata piacevole in un borgo incantato che ha fatto divertire e riflettere sia i bambini che i genitori grazie al messaggio universale delle favole di Rodari” ha affermato il presidente di Borgo Nocille Demetrio Laganà.

E così, da “Uno e sette”, al “Giovane Gambero”, passando per Martino Testadura e per il “Paese dei Bugiardi”, il cantautore marchigiano ha diffuso la poetica di Rodari con la sua capacità di arrivare a tutti grazie alla semplicità delle parole pur nella complessità delle tematiche trattate.

La serata si è conclusa con il consueto aperitivo a base dei prodotti del borgo e con un messaggio di “Speranza” di cui, per dirla con Rodari, abbiamo tutti bisogno.

Il prossimo appuntamento a Borgo Nocille è il 6 agosto con “Prospettive identitarie”, ospiti Gioacchino Criaco, Nicola Tripodi e i Mattanza. Per info e prenotazioni: 3281722545

Gianluca Lalli è un cantautore e scrittore marchigiano. Vincitore del premio “Rino Gaetano”, su cui ha anche realizzato il film documentario “Rino”, nella sua carriera ha collaborato con musicisti e scrittori del calibro di Claudio Lolli, Diego Cugia, Modena City Ramblers. Ha pubblicato romanzi, tra cui “Dal vangelo secondo me” (2016), raccolte di poesie e racconti ed ha all’attivo diversi album. Da anni è impegnato a divulgare “cultura” attraverso la musica, soprattutto nelle scuole e partecipando anche a numerosi programmi Rai, come “Italian Green” su Rai 2. Il fine è quello di stimolare la fantasia, la creatività e portare a conoscenza di grandi e piccini i grandi della letteratura. Grazie a questo percorso di “formazione” sono nate le “Favole al Telefono” (2020), “Letteratura in musica” (2021), tra i candidati alla targa Tenco 2022, e il terzo capitolo della saga “Favole ecologiche” (2023).

