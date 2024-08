Reggio Calabria, la Lirica dalle finestre e i balconi di Palazzo San Giorgio

StrettoWeb

“Serenata alla finestra” e “Opera al balcone”, queste le nuove esperienze di ascolto ideate dal Direttore Artistico M° Alessandro Tirotta per la seconda e terza giornata del Cilea Liric & Music Festival. Due pomeriggi di ascolto inconsueto, per tutti coloro che vorranno o si troveranno per caso ad ascoltare serenate e arie celebri cantate dal balcone o da una finestra che affaccia sul luogo di passeggio più importante della città. Proprio questo il senso, la grande musica vocale popolare e l’opera alla portata di tutti, soprattutto di quelli ignari del momento culturale insolito che si creerà tra il Teatro Cilea e il Palazzo di governo del Comune.

Tante sedie e le scalinate del Teatro accoglieranno tutti coloro che vorranno rilassarsi e godere di buona musica. I Concerti sono affidati e a cura del Conservatorio di Musica Francesco Cilea, nella persona del Direttore M° Francesco Romano, e ad esibirsi saranno allievi particolarmente meritevoli dell’istituto: i soprano Roberta Panuccio e Chiara Pirrò, il tenore Davide Fazzari, il baritono Domenico Cagliuso, accompagnati dal pianista Francesco Rosaniti.

Un fine settimana alternativo per oggi e domani (24 e 25 agosto) sul Corso Garibaldi, con inizio alle ore 18:00 e ovviamente ascolto gratuito, come tutto il Festval. Tutti i concerti del Cilea Liric & Music Festival sono promossi dal Comune di Reggio Calabria e finanziati con i fondi PN Metro Plus 21-27 Distretto Cultura-le e turistico della città di Reggio Calabria, Coesione Italia, cofinanziato dall’Unione europea.

