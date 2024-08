Reggio Calabria, grande festa all’Aeroporto per il rientro di Massimo Spinella dalle Olimpiadi di Parigi

StrettoWeb

E’ tornato a Reggio Calabria accolto nel tripudio generale in Aeroporto come se avesse vinto una medaglia d’oro Massimo Spinella, l’atleta reggino che il podio olimpico l’ha sfiorato il podio a Parigi nel tiro a segno. L’atleta delle fiamme gialle è stato protagonista di un’olimpiade straordinaria: a soli 24 anni (proprio domani ne compirà 25), è giovanissimo e alla prima esperienza olimpica ha centrato addirittura la finalissima nella pistola automatica da 25 metri, dove è stato anche vicinissimo a una medaglia.

Probabilmente ha pesato molto l’emozione dello storico appuntamento, ma questo non potrà che essere un grande punto di partenza per il giovanissimo reggino che ha già messo nel mirino l’appuntamento di Los Angeles nel 2028. Questa sera ad accoglierlo all’Aeroporto di Reggio Calabria tantissima gente, non solo familiari e amici ma anche tutti gli appassionati dell’Unione Italiana Tiro a Segno: una grande ovazione e tante bandiere tricolore hanno sventolato all’uscita di Spinella dal gate. Un’altra emozione di un appuntamento che rimarrà per sempre nella storia di questo giovane talento reggino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.