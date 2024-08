Reggio Calabria: fogna sgorga in mare a Pilati tra lo sconforto dei bagnanti | VIDEO

StrettoWeb

“Con estremo dispiacere mi ritrovo nuovamente a segnalare la medesima situazione nella spiaggia di Pilati, in provincia di Reggio Calabria. La fogna scorre e arriva dritta in acqua, questa mattina abbiamo cercato di avvisare le famiglie con i bambini. La spiaggia si sta desolando, ogni sforzo sembra inutile di fronte a questa ingiustizia”. Sono queste le parole di sconforto dei bagnanti di Pilati che questa mattina si sono ritrovati nuovamente la fogna che sgorga direttamente in mare come si evince nei video a corredo dell’articolo.

“A distanza di pochi giorni dall’ultima segnalazione resta l’amarezza del dubbio che le iniziative adottate dai cittadini possano non essere sufficienti a salvaguardare questa terra. Con la speranza che questa segnalazione generi pronto intervento da parte delle autorità competenti alla tutela della salute e del territorio”.

