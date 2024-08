Reggio Calabria, al via il Cilea Liric & Music Festival

StrettoWeb

L’Opera Lirica Italiana, Patrimonio dell’Umanità. I Cori, le arie, sinfonie ed insiemi del repertorio Lirico Italiano tra qualche ora risuoneranno in riva allo Stretto, presso l’Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria, con inizio alle ore 21.30.

Musiche di: Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini, Bellini, Mascagni, con meravigliose pagine tratte da Nabucco, Madama Butterfly, Il Trovatore, Tosca, Caval-leria Rusticana, La Traviata, Il barbiere di Siviglia, L’elisir d’amore, Norma, Tu-randot e Guglielmo Tell. Ad interpretare queste pagine immortali e celebrate in tutto il mondo ci saranno le voci del Soprano Renata Vari; Mezzosoprano Chiara Tirotta; Tenore David Banos; Baritono Raffaele Facciolà. La Regia del-lo Spettacolo e i video sono affidati a Chris Catena.

Saranno l’Orchestra del Teatro Cilea e il Coro Lirico Francesco Cilea col M° del coro Bruno Tirotta. In apertura l’aria “Mediterraneo” di Girolamo Deraco con la voce del Soprano Eva Catherine Polimeni. La Direzione d’orchestra per il Galà d’apertura è affi-data al M° Alessandro Tirotta, che è anche il Direttore Artistico del variegato cartellone che accompagnerà la città di Reggio Calabria in una settimana di grandi appuntamenti. Tutti i concerti sono promossi dal Comune di Reggio Calabria e finanziati con i fondi PN Metro Plus 21-27 Distretto Culturale e turistico della città di Reggio Calabria, Coesione Italia, cofinanziato dall’Unione europea.

