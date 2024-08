Reggina, GS Channel Radiotelevisione ufficiale del club

StrettoWeb

“Una imponente operazione editoriale messa in campo dall’editore del gruppo radiotelevisivo GS Channel, Franco Recupero. Innamorato della propria Reggio, ha fortemente voluto avvicinare la città alla Reggina 1914 e a coloro che vivono fuori Reggio, Roma e in tutta Italia, diventando Radiotelevisione ufficiale del club. GS CHANNEL vuole raccontare tutto quello che sono le emozioni e soprattutto valorizzare, in ottica calcistica, le potenzialità della rinata Reggina 1914 del patron Ballarino e del presidente Minniti. La Reggina 1914 rappresenta il motore trainante di questa emittente televisiva, che non vuole fare solo una descrizione sterile, ma vuole trasmettere quelle che sono le emozioni che questa splendida squadra suscita nel cuore dei reggini”.

Così la Reggina comunica che GS Channel è la nuova Radio Televisione ufficiale della società. Trasmetterà le partite di quest’anno, come già fatto lo scorso. Nei giorni scorsi anche Reggio Tv ha comunicato che trasmetterà le gare in trasferta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.