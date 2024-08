Reggina e Domotek Volley si presentano insieme: evento in centro città in vista della nuova stagione

StrettoWeb

“Le società AS Reggina 1914 e Domotek Volley Reggio Calabria sono liete di invitare tutti i tifosi alla presentazione ufficiale delle squadre per la stagione 2024/2025. L’evento, si svolgerà mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza Castello cuore pulsante della manifestazione che sarà condotta dalla brava Valeria Pellegrino. Una serata a tinte amaranto dove i protagonisti saranno gli atleti delle due formazioni reggine. Vi aspettiamo per inaugurare la nuova stagione e vivere insieme tutta la passione per i colori amaranto”.

Così in una nota le due squadre cittadine di calcio e volley invitano la città alla presentazione ufficiale della nuova stagione. La Reggina è chiamata a un solo risultato, tutt’altro che scontato e semplice: la promozione in Serie C. La Domotek invece vuole continuare a stupire dopo la splendida cavalcata dell’annata scorsa, che l’ha portata al salto in categoria superiore.

