Reggina, allenamento selettivo per formare la squadra femminile (un anno dopo)

Martedì 27 agosto, alle ore 17, al Centro Sportivo Sant’Agata si svolgerà un allenamento per selezionare le future giocatrici della Reggina Femminile. L’invito è rivolto alle ragazze nate dagli anni 2010 agli anni 2015. Lo annuncia la società, soltanto attraverso una grafica, con le informazioni in basso.

L’argomento è stato oggetto di discussione per tutta la scorsa stagione. Chi ha difeso il club ha sempre inteso precisare che l’unico punto del business plan non rispettato sia stato quello della mancata selezione della Reggina Femminile, che arriva ora, un anno dopo. In realtà non è così. Dalla mancata promozione in C alla stima sui tifosi in casa (10 mila a partita) passando per il Sant’Agata (ancora in concessione), tanti sono i punti non rispettati, tutt’ora. Intanto arriva la Femminile, un anno dopo.

