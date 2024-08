Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

StrettoWeb

Domani, Domenica 11 Agosto, a Reggio Calabria ci attendono condizioni meteo stabili e soleggiate per tutta la giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +31°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Reggio Calabria, con temperature che potranno raggiungere i +31,6°C. Il vento sarà debole e la brezza leggera proveniente da Sud favorirà un leggero abbassamento delle temperature percepita.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piuttosto miti, attorno ai +27°C. Il vento proveniente da Nord sarà moderato, ma non influenzerà le condizioni meteo complessive.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria per la giornata di Domenica 11 Agosto indicano un clima estivo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.7° perc. +28.3° Assenti 11.1 N max 14.7 Tramontana 69 % 1017 hPa 5 cielo sereno +27° perc. +28.6° Assenti 7.3 N max 9.3 Tramontana 67 % 1017 hPa 8 cielo sereno +31.1° perc. +33.4° Assenti 3.7 NO max 6 Maestrale 53 % 1017 hPa 11 cielo sereno +31.6° perc. +33.6° Assenti 4.1 S max 10.3 Ostro 50 % 1016 hPa 14 cielo sereno +31.2° perc. +33.6° Assenti 2.7 SSO max 8.4 Libeccio 53 % 1016 hPa 17 cielo sereno +29.5° perc. +32.2° Assenti 1.4 O max 5.8 Ponente 61 % 1015 hPa 20 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 8.2 N max 10 Tramontana 68 % 1015 hPa 23 cielo sereno +26.8° perc. +28.1° Assenti 10.9 N max 14.5 Tramontana 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:52

