Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Reggio Calabria prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 31,9°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita che potrà superare i 34,9°C.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 18km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,7°C, con una leggera brezza vivace che potrà far diminuire leggermente la temperatura percepita.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti durante l’arco della giornata, con valori che si attesteranno intorno al 55-60%. Non sono previste precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si manterrà inferiore al 10% per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 8 Agosto a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore centrali della giornata, quando il caldo potrebbe farsi maggiormente sentire. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Reggio Calabria.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.9 N max 20.5 Tramontana 78 % 1012 hPa 5 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 13.8 N max 19.1 Tramontana 75 % 1013 hPa 8 cielo sereno +30.7° perc. +33.5° Assenti 10.1 NNO max 13.4 Maestrale 57 % 1014 hPa 11 cielo sereno +31.7° perc. +34.8° Assenti 10.4 N max 15.1 Tramontana 54 % 1013 hPa 14 cielo sereno +31.5° perc. +34.6° prob. 9 % 10.6 NNO max 18 Maestrale 55 % 1013 hPa 17 nubi sparse +29° perc. +31.7° prob. 11 % 13.2 N max 18.9 Tramontana 65 % 1013 hPa 20 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 5 % 13.8 N max 20.8 Tramontana 76 % 1014 hPa 23 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 12.6 N max 17.6 Tramontana 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:56

