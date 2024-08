Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Messina prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno delle piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 20-25%. Le temperature oscilleranno tra i 24°C e i 29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 10km/h e i 15km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno e il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature massime raggiungeranno i 28-29°C, mentre la percezione di caldo sarà leggermente superiore. Il vento continuerà a provenire da Nord Ovest con una lieve intensificazione, raggiungendo i 15-20km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità che si aggirerà intorno ai 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata all’insegna della variabilità, con piogge leggere al mattino seguite da schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una leggera sensazione di caldo. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +24.3° perc. +24.9° prob. 61 % 10.3 ONO max 16.8 Maestrale 81 % 1008 hPa 5 pioggia leggera +24.1° perc. +24.7° 0.95 mm 10.4 ONO max 17.9 Maestrale 84 % 1008 hPa 8 pioggia leggera +26.9° perc. +28.7° 0.33 mm 10.5 ONO max 16.5 Maestrale 71 % 1009 hPa 11 poche nuvole +28.4° perc. +30.1° prob. 77 % 13.1 NO max 18 Maestrale 60 % 1010 hPa 14 cielo sereno +28.5° perc. +30° prob. 33 % 14.5 NNO max 17.4 Maestrale 59 % 1009 hPa 17 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 67 % 8.6 NNO max 12.9 Maestrale 66 % 1010 hPa 20 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 7 % 6.1 NNO max 12.1 Maestrale 69 % 1011 hPa 23 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° prob. 4 % 5.8 NO max 9.9 Maestrale 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:42

