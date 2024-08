Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

StrettoWeb

Venerdì 2 Agosto a Catania si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34,6°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +29,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a superare i +34°C verso le 11:00. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il picco massimo, con valori intorno ai +34,6°C. Durante la sera, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30,4°C alle 21:00 e +29,7°C alle 23:00.

I venti soffieranno prevalentemente da Ovest, con intensità variabili che si manterranno nella fascia della brezza leggera. Le raffiche di vento saranno assenti, garantendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Catania si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +28° perc. +28.1° Assenti 6.6 ONO max 10.3 Maestrale 45 % 1010 hPa 5 cielo sereno +28.2° perc. +28° Assenti 4.2 ONO max 7.3 Maestrale 42 % 1010 hPa 8 cielo sereno +32.8° perc. +32° Assenti 3.9 SO max 6.2 Libeccio 32 % 1010 hPa 11 cielo sereno +34.6° perc. +34.1° Assenti 14.1 ESE max 10.8 Scirocco 30 % 1009 hPa 14 cielo sereno +33.9° perc. +34.4° Assenti 15.4 SE max 17.3 Scirocco 36 % 1008 hPa 17 cielo sereno +33° perc. +33.6° Assenti 9.2 SE max 12.2 Scirocco 39 % 1008 hPa 20 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 5.1 ONO max 8.5 Maestrale 44 % 1009 hPa 23 cielo sereno +29.7° perc. +29.8° Assenti 4.4 ONO max 10.6 Maestrale 44 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:03

