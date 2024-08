Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Caltanissetta mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza proveniente da Nord. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con un aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime saranno raggiunte nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 32°C e una leggera brezza che potrebbe rendere la percezione del caldo più sopportabile.

Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con direzione variabile tra Sud e Sud Ovest. L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In conclusione, Giovedì 22 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata con condizioni meteo piuttosto tranquille, senza rischio di precipitazioni e con temperature estive ma non eccessive. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili anche nei giorni successivi. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Caltanissetta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 5.8 N max 5.7 Tramontana 82 % 1012 hPa 5 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° prob. 4 % 5.9 N max 6.9 Tramontana 80 % 1012 hPa 8 cielo sereno +26.9° perc. +27° Assenti 1.4 NE max 3 Grecale 44 % 1013 hPa 11 cielo sereno +31.2° perc. +30° prob. 7 % 7.2 SSO max 4.6 Libeccio 30 % 1011 hPa 14 cielo sereno +30.7° perc. +30.2° prob. 23 % 23.6 SO max 15.9 Libeccio 37 % 1010 hPa 17 nubi sparse +27.4° perc. +27.9° prob. 23 % 6.3 SO max 11.4 Libeccio 51 % 1011 hPa 20 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 7 % 4.8 S max 5.2 Ostro 62 % 1013 hPa 23 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 6 % 0.8 ONO max 1.1 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:43

