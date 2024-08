Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto ad Agrigento prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 12,3km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il meteo resterà stabile con cielo sereno e temperature che potranno raggiungere i +29,8°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 16,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 56%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. Il vento sarà più debole, proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3,4km/h. L’umidità aumenterà al 69%.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto ad Agrigento si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,8°C durante le ore centrali della giornata, mentre in serata si avrà un lieve calo termico. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, ma non sono previste precipitazioni. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.1° perc. +25.6° Assenti 5 NNO max 5.8 Maestrale 72 % 1009 hPa 5 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 1.4 E max 3.4 Levante 71 % 1010 hPa 8 cielo sereno +28.6° perc. +29.7° Assenti 8.3 SSO max 6.2 Libeccio 55 % 1010 hPa 11 cielo sereno +29.7° perc. +31° Assenti 15.7 SO max 11 Libeccio 53 % 1010 hPa 14 cielo sereno +29.3° perc. +30.9° prob. 17 % 16.4 OSO max 15.3 Libeccio 56 % 1009 hPa 17 cielo sereno +28° perc. +29.3° prob. 16 % 6.1 SO max 6.6 Libeccio 58 % 1009 hPa 20 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2.7 S max 3.4 Ostro 69 % 1011 hPa 23 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 1.1 ESE max 1.8 Scirocco 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:06

