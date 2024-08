Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 11 agosto

StrettoWeb

Domenica 11 Agosto ad Agrigento si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con brezze che potranno aumentare leggermente nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con una leggera brezza che soffierà da Ovest. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nel pomeriggio, con il sole che continuerà a splendere e le temperature che raggiungeranno il picco massimo. Anche in serata il meteo ad Agrigento sarà piacevole, con temperature che si manterranno elevate e una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Domenica 11 Agosto ad Agrigento sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni. Si consiglia di approfittare di questa bella giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima estivo della Sicilia.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.4 NE max 2.8 Grecale 61 % 1016 hPa 5 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.2 NNO max 3.5 Maestrale 59 % 1017 hPa 8 cielo sereno +29.8° perc. +30.4° Assenti 9.5 OSO max 7.8 Libeccio 48 % 1017 hPa 11 cielo sereno +31.2° perc. +31.9° Assenti 16.1 SO max 12.9 Libeccio 45 % 1016 hPa 14 cielo sereno +30.4° perc. +31.2° Assenti 18.6 OSO max 20.2 Libeccio 48 % 1015 hPa 17 cielo sereno +28.9° perc. +29.9° Assenti 14.9 O max 19.2 Ponente 53 % 1014 hPa 20 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 5.8 ONO max 6.8 Maestrale 61 % 1015 hPa 23 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.2 NO max 5.7 Maestrale 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:59

