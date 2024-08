Piloti per Passione, fine settimana ricco di soddisfazioni | RISULTATI

StrettoWeb

Immensa e solita soddisfazione della Famiglia Denisi, di tutto il direttivo e di tutti i piloti e addetti, per i risultati ottenuti nelle due gare cui sono stati presenti i Piloti per Passione della compagine preaspromontana con sede a Sambatello nel fine settimana appena trascorso. Con una gara di anticipo, nel campionato italiano Supersalita, dopo notevoli difficoltà, impegno, responsabilità ed altissima professionalità, Giuseppe Aragona e Roberto Megale, Piloti della scuderia di Sambatello, si laureano Campioni italiani rispettivamente in E1 Italia+3000 ed in RS Plus1600 aggiungendo cosi altri due titoli della massima serie al già ricco palmares del gruppo.

Secondo posto in E1 Italia 1600 per il pluricampione Domenico Chirico. Mentre a Bagaladi con la solita condotta di gara perfetta è Gaetano Richichi a svettare sul gradino più alto del podio seguito dal compagno di scuderia Giovanni Greco, secondo assoluto, i quali con il generoso apporto di Bruno Fallara, 4° assoluto e prima vettura delle turismo classificate, regalano anche il primo posto assoluto alla piloti per passione. Seguono poi Francesco Cammareri 6° assoluto, Antonino Germanò 8° assoluto e Antonino Albanese 10° assoluto. A seguire, con brillanti risultati di classe e di gruppo, Domenico Morabito, Domenico Norberti, Pignataro Davide, Calabrò Rosario, Lipari Salvatore, Crupi Filippo e Lipari Antonio. “Dedicato agli sponsor e a quanti ci sostengono”, afferma la scuderia.

