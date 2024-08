Pentedattilo, tutto pronto per la presentazione del cartone animato Dattilo

StrettoWeb

Il borgo suggestivo di Pentedattilo, nel comune di Reggio Calabria, ospiterà il prossimo 31 agosto un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del cartone animato Dattilo, opera del regista Claudio Quattrone. L’evento avrà luogo alle ore 19:00, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti e ricchi di storia della Calabria.

Dattilo è un progetto che unisce l’arte dell’animazione alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio calabrese. Attraverso un racconto avvincente e coinvolgente, il cartone animato porta alla luce storie e leggende che affondano le loro radici nelle antiche tradizioni della nostra regione. La Produzione, cominciata due anni fa, ha ultimato la realizzazione dei primi 3 minuti del prodotto d’animazione che verranno proiettati come trailer promozionale.

Il regista Claudio Quattrone sarà presente per illustrare il processo creativo dietro Dattilo e per rispondere alle domande del pubblico, offrendo una visione privilegiata del lavoro che ha portato alla realizzazione di questo cartone animato. “L’invito è esteso a tutta la comunità, agli enti locali, alle associazioni culturali e ai media per partecipare a questo evento speciale che non mancherà di affascinare e coinvolgere grandi e piccini”, si legge nella nota dell’organizzazione.

