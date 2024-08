Patti, controlli della Polizia contro la mala movida: sequestro e sanzioni

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, una mirata attività preventiva e, ove necessario, repressiva ha visto impegnati a Patti e nel suo hinterland i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza affiancati da quelli della Polizia Stradale. Con i consueti servizi di controllo del territorio sono state altresì espletate attività specifiche volte a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi maggiormente frequentati della movida estiva.

Alta l’attenzione su strade e autostrade dove i poliziotti hanno proceduto a sanzionare un automobilista alla guida in stato di ebbrezza, con contestuale denuncia all’Autorità Giudiziaria ed il sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca. Sanzionato altresì un automobilista alla guida di veicolo privo di revisione periodica con conseguente sospensione del mezzo. I poliziotti hanno inoltre proceduto al sequestro di modica quantità di marijuana ed alla contestuale segnalazione all’Autorità Amministrativa competente, quale assuntore, del soggetto che ne è stato trovato in possesso.

Nel corso di controlli presso due locali pubblici, è emerso infine il mancato rispetto della normativa riguardante le emissioni sonore a tutela della quiete pubblica. Accertato infatti che gli impianti acustici in uso erano privi della prescritta certificazione che attesta l’inidoneità degli stessi a superare le soglie massime di emissioni sonore normativamente prescritte. Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta a circa €1.200,00. Seguiranno ulteriori controlli predisposti dalla Questura di Messina in città e in provincia.

