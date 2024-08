Palmi, premio Sciammisciu d’Oro alla legalità a Bruna Siviglia

StrettoWeb

L’A.GE.S.S., con il patrocinio del comune di Palmi, organizza la 9ª edizione del Sciammisciu d’Oro, premio alla Calabresità femminile. Tra i premiati Bruna Siviglia, Fondatrice e Presidente Nazionale dell’Associazione Culturale Bene Sociale Biesse. Premio Sciammisciu D’Oro per l’impegno profuso nella divulgazione della cultura della legalità. Siviglia è una calabrese da sempre impegnata nella difesa dei diritti degli ultimi, dei meno fortunati, innumerevoli sono le iniziative promosse e ideate dalla Presidente che ha portato a livello nazionale la Calabria migliore, la Calabria virtuosa capace di guardare al futuro con azioni concrete.

Tenace, coraggiosa una donna dalle mille risorse che si spende quotidianamente a sostegno della legalità e della giustizia, sempre vicina ai giovani, alle donne e a tutti coloro che non hanno voce. Un premio all’impegno costante, capillare fatto di azioni concrete per le nuove generazioni , per i giovani meno fortunati con perseveranza, professionalità creando opportunità nuove di cambiamento e riscatto.

