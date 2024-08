Palmi, boom di presenze alla “Notte Bianca”

StrettoWeb

Migliaia di persone accorsi al grande evento che come ogni anno fa il boom di presenze nella Città della Piana.

Diremo che non si smentisce mai la Notte Bianca firmata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi‘, che per l’VIII° Edizione ha registrato migliaia e migliaia di persone arrivate in Città provenienti da tutte le parti della Regione e non solo per assistere a quello che potremmo definire ormai l’evento estivo più atteso.

Tantissime le postazioni di artisti di strada con oltre 30 postazioni sparse in tutto il centro storico della Città, su tutto il C.so Garibaldi finendo sulla Via Roma, un grandissimo percorso di quasi 2KM con eventi sia per grandi che piccini. Ogni via uno spettacolo diverso, con artisti provenienti da tutte le parti della nazione, con il concerto Live in Piazza I° Maggio e artisti di strada in giro per le vie del centro.

Artisti, mostre, giocolieri, street band, infiorata, giochi di magia, spettacolo di bolle, danza aerea e tantissimo altro ha incantato una notta magnifica, una notte di divertimento che ha chiuso alle prime luci dell’alba. Un grande successo, fatto di tanto lavoro e con tantissime soddisfazioni – dichiara l’organizzatore della Notte Bianca Andrea Cogliandro, ormai divenuto l’evento attesissimo da migliaia di persone che sono arrivate fino a Palmi. Non ci rimane che darci appuntamento al prossimo anno per una Notte Bianca sempre più emozionante.

