Il Palermo riporta a casa Salvatore Sirigu: così la squadra di Dionisi è la grande favorita

StrettoWeb

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Sirigu. Il calciatore, svincolatosi dal Karagümrük, si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2025. A Salvatore il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Il Palermo comunica, in una nota, la nuova operazione di mercato, in realtà già chiusa da giorni e ora ufficiale. Il club rosanero riporta a casa l’ex portiere di PSG e Nazionale, tra i migliori italiani della sua generazione.

Cresciuto tra Venezia e i rosanero, dopo i due anni nelle giovanili siciliane esordisce tra i Prof con Cremonese e Ancona, prima del ritorno a Palermo, per due anni. Qui c’è l’esordio in Serie A e poi il passaggio nella capitale francese, dove rimane per cinque stagioni. Tornando al presente, Sirigu si inserisce all’interno di un mosaico di squadra ben definito. Già prima del suo arrivo il Palermo era considerato tra le grandi favorite al salto: con questa ufficialità le quotazioni si alzano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.