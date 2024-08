Olimpiadi, l’emozione della reggina Rosalba Giordano: “esperienza incredibile, grande orgoglio per i successi nella Vela” | FOTO

StrettoWeb

“Questa esperienza olimpica è stata incredibile, ma la cosa più emozionante è stata sostenere la mia federazione e i miei compagni di squadra. Pratico vela da quando ho 6 anni, grazie alla passione trasmessa da mio nonno, e ho sempre sognato di vivere i cerchi olimpici. Vedere questi grandi campioni da vicino e poterci scambiare quattro chiacchiere è stato fantastico“. Lo ha scritto su Facebook questa mattina Rosalba Giordano, giovane velista di Reggio Calabria che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nello staff del CONI a Casa Italia.

“Un applauso speciale a Marta , che dopo Tokyo ha saputo riscattarsi e raggiungere il gradino più alto del podio, e a Ruggero e Caterina, che hanno riconquistato l’oro. Complimenti a tutti gli atleti della squadra e alla Federazione Italiana Vela per i successi ottenuti!” ha concluso Rosalba che adesso sogna, ad occhi aperti, di poter tornare ai giochi olimpici in futuro per gareggiare nello sport che adora. E noi glielo auguriamo con tutto il cuore.

