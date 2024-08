Nasce EDISIA, Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale

StrettoWeb

È in fase di avvio il progetto pilota per la costituzione di ESIDIA, (Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale), un’associazione che mira a promuovere l’innovazione digitale e l’adozione dell’intelligenza artificiale come strumenti per lo sviluppo e la crescita dei territori. A guidare il progetto pilota sarà il messinese Antonino Sapienza, esperto di digitalizzazione e divulgatore, con una lunga esperienza professionale nel settore.

“ESIDIA”, ha dichiarato Antonino Sapienza “si propone di favorire ad ampio raggio la cultura digitale anche partendo dal basso, dunque dalla popolazione per contrastare l’analfabetismo digitale, ed il digital divide, ridurre il gap con altri territori nazionali ed esteri, dunque favorire la digitalizzazione delle imprese e delle istituzioni pubbliche fino a promuovere la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale e la sua giusta applicazione organizzando attività informative, eventi, webinar, workshop e conferenze con l’obiettivo di diffondere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il tutto mettendo sempre al centro l’uomo in modo responsabile con una particolare attenzione all’etica, alla sostenibilità ed all’equità, aspetti necessari per l’inclusione nel contesto della digital transformation in atto da qualche anno. Esistono numerose associazioni in Italia di questo genere ed era doveroso, alla luce della velocità con la quale le tecnologie digitali si evolvono e per evitare di rimanere indietro, istituire un ente anche in Sicilia, che risulta il primo in questo ambito”.

La costituenda associazione, istituita nella forma di community, collaborerà con i più importanti stakeholder del settore tecnologico, con le scuole, le università e gli enti istituzionali per raggiungere i propri obiettivi. Diverse le società hi-tech nazionali ed internazionali interessate al progetto ed in ambito istituzionale. Alcuni enti pubblici, a partire dai comuni stanno già aderendo all’iniziativa.

ESIDIA si pone come un attrattore ed attore chiave per il progresso tecnologico della Regione, puntando a creare nuove occasioni di crescita e sviluppo. Nel progetto pilota con la guida di Antonino Sapienza, l’ente avvierà la fase di costituzione per impegnarsi a supportare il tessuto sociale e produttivo siciliano attraverso l’innovazione allargando il proprio sguardo al mondo globale.

Antonino Sapienza, ha aggiunto: “Il progetto partirà con l’obiettivo di connettersi con tutto il territorio italiano, le aziende, gli enti e le numerose istituzioni di settore nate, soprattutto negli ultimi mesi per la divulgazione del digitale, e si assume lo scopo di fungere da attrattore anche in ambito di networking al fine di incrementare la creazione di reti di conoscenza e scambio di opportunità. Tutti potranno aderire, dal privato, alla pmi, alla grande azienda, alle altre associazioni. Non è necessaria una conoscenza delle tecnologie da parte degli iscritti, ma diventa fondamentale il desiderio di acquisire la giusta consapevolezza che diventa conoscenza in questo ambito. Siamo entusiasti di avviare questa nuova iniziativa che rappresenta un piccolo passo verso la modernizzazione del nostro territorio. La digitalizzazione prima e poi conseguentemente tutte gli strumenti che ne derivano come l’AI, diventano cruciali per il futuro perché aiutano in modo incisivo l’uomo in tutte le proprie attività e ne rendono “aumentata” la propria capacità anche di risolvere in modo più moderno le tante problematiche che attanagliano la nostra terra. L’obiettivo è pertanto rendere la Sicilia innovativa ma anche competitiva ed autonoma nell’utilizzo delle nuove tecnologie.”

Tra le prime iniziative di ESIDIA, sono previste già in questo mese di agosto le interlocuzioni con gli enti interessati per la costituzione e la presentazione del progetto che avverrà con un evento di presentazione on line e nei vari luoghi istituzionali nei prossimi mesi. Per richiedere informazioni e per le adesioni scrivere a info@esidia.it

Da domani, lunedì 5 agosto saranno on line le pagine ufficiali Facebook e Linkedin.

