Messina, il Movimento “Nuova presenza Giorgio La Pira” compie 30 anni

Son trascorsi 6 lustri da quando, su iniziativa di Calogero Centofanti e di altri volontari, veniva fondato il Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, come “modesto segmento della Società Civile, aperto al pluralismo delle idee, legato saldamente alla intangibile Carta Costituzionale, proteso non solo alla cooperazione con virtuose espressioni dialettiche, ma anche alla valorizzazione delle attualissime encicliche come la “Populorum Progressio” di San Paolo VI e la “Laborem Exercens” di San Giovanni Paolo II, e nonché al contenuto dello storico libro sul Sindaco Santo, scritto dal Prof. Giuseppe Miligi, presentato nell’aula Magna dell’Università di Messina dal Presidente del Senato On. Amintore Fanfani nel Febbraio 1978”.

“Tali preziosi riferimenti unitamente alla missione di Fioretta Mazzei costituiscono la fresca sorgente, cui il Movimento attinge energie morali, onde continuare il cammino di speranza e di pace”.

