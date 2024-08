Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Marano Principato

StrettoWeb

Miss città di Marano Principato è Francesca Salimbeni di Cosenza. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Laura Isabela Bacs di Cosenza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Marika Sotero di San Lucido. Quarta classificata Greta Panciotto di Mirto. Il Comune di Marano Principato ha ospitato la trentaseiesima tappa di Miss Italia Calabria in Piazza Annunziata. La serata, dedicata alla bellezza e alla tradizione, ha trasformato il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto, dove storia, cultura e modernità si sono fuse in un evento di grande richiamo.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: “ringraziamo l’amministrazione comunale di Marano Principato, nella persona del sindaco Giuseppe Salerno. Un ringraziamento speciale va alla nostra coreografa e assessore allo Sport e allo Spettacolo di Marano Principato Lia Molinaro. Grazie al numeroso pubblico per la partecipazione e per averci regalato lunghi applausi. Venite a visitare Marano Principato. Venite in Calabria! Siamo quasi arrivati al traguardo di questa lunga stagione che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Siamo felici di aver collaborato con tante belle realtà. Ringraziamo la nostra super squadra di professionisti, la giuria, le aspiranti miss e le loro famiglie. Dopo l’ultima selezione a Corigliano Rossano del 27 agosto, ci prepareremo per la finalissima di Oriolo del 31 agosto. Vi aspettiamo numerosi per eleggere la nostra Miss Calabria 2024″.

Il sindaco di Marano Principato Giuseppe Salerno: “per Marano Principato è stata una bellissima opportunità aver ospitato Miss Italia Calabria. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio. Un momento di festa, gioia e aggregazione, che precede l’apertura della festività di Maria Santissima Annunziata nei primi giorni di settembre. Abbiamo invitato a questa serata le associazioni, i movimenti e tutti coloro che quest’anno hanno contribuito a far crescere il nostro Comune”.

Lia Molinaro (assessore allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Marano Principato e coreografa di Miss Italia Calabria): “siamo felici e orgogliosi di aver ospitato per il terzo anno questa manifestazione. È stato un lungo tour. Questa estate ci ha regalato tante soddisfazioni. Colgo l’occasione per fare i complimenti a tutto lo staff. A mio parere, a vincere Miss Italia sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Hanno fatto un lavoro incredibile. Sono contenta di far parte di tutto questo. Un grandissimo in bocca al lupo alle aspiranti miss calabresi che ho visto crescere e migliorare. Spero possano portare nel loro cuore questi bei momenti”.

Saverio Molinaro (intermediario assicurativo Molinaro Assicurazione, partner dell’evento): “Sono felice di esser stato invitato per la seconda volta come giurato di questa manifestazione. Ringrazio l’amministrazione comunale e soprattutto l’assessore allo Sport e allo Spettacolo Lia Molinaro per l’invito. Miss Italia Calabria non è solo un concorso di bellezza ma un’esperienza unica che celebra l’anima di una terra spettacolare come la Calabria. È dovere di ogni cittadino e, soprattutto, di chi ha un’attività sostenere manifestazioni come questa. Tutti i paesi dovrebbero avere una vetrina del genere. A Marano Principato ci sono luoghi sconosciuti anche a noi calabresi. Spero che questo evento possa ripetersi anche nei prossimi anni”.

Il sindaco di Cleto Armando Bossio, ospite della serata, “ringrazio il sindaco di Marano Principato Giuseppe Salerno e l’assessore Lia Molinaro per l’invito. La kermesse si è tenuta in una bellissima piazza. Ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria offre un’importante opportunità per mettere in risalto le diverse realtà territoriali. Questo evento non solo promuove il territorio a livello locale e nazionale, ma invia anche un messaggio chiaro: i Comuni calabresi supportano con entusiasmo manifestazioni di tale portata, evidenziando la loro ospitalità e la vivacità delle piazze, che regalano sempre un’accoglienza calorosa e straordinaria”.

Piazza Annunziata, il cuore pulsante del Comune di Marano Principato, si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo le aspiranti reginette di bellezza calabresi. Dominata dalla Chiesa Maria SS. Annunziata, costruita tra il 1550 e il 1666, la piazza è un crocevia di memorie e tradizioni. La chiesa, con il suo campanile dalle forme semplici e l’architettura influenzata da diversi artigiani locali, rappresenta un vero e proprio gioiello di arte sacra, testimonianza degli influssi culturali che hanno attraversato questa terra. Di fronte alla chiesa si trova il Centro di aggregazione Cesare Bacelli, un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese. Poco distante, il monumento all’Emigrante ricorda le tante famiglie che, nel corso degli anni, hanno lasciato Marano Principato in cerca di un futuro migliore, mantenendo sempre vivo il legame con la propria terra d’origine. Un richiamo alla resilienza e alla speranza, valori che si riflettono anche nelle aspirazioni delle giovani concorrenti di Miss Italia Calabria. Non lontano dal centro del paese, lungo la Via dell’Eremita, si trova il Monumento dedicato a San Francesco di Paola. Immerso nel verde delle montagne di Marano Principato, questo luogo sacro racconta la storia del santo calabrese e del suo incontro con padre Paolo Rendace, uno dei suoi primi seguaci. La presenza di questo monumento sottolinea il legame profondo tra la comunità e le sue radici spirituali.

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, è andata ben oltre il classico concorso di bellezza, trasformandosi in una celebrazione della cultura, delle tradizioni e delle meraviglie naturali di una Regione che sa sorprendere e affascinare. Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali dedicati alle cinque province calabresi a cura dell’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, la sigla ufficiale “Immagina la bellezza” ideata e scritta dall’artista Roberto Bozzo hanno creato una magica atmosfera, capace di evocare il cuore pulsante della Calabria, con i suoi colori, suoni e profumi unici. Il sostegno di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, ha consentito alle partecipanti di affrontare il palcoscenico con serenità e fiducia in sé stesse, contribuendo a far emergere non solo la loro bellezza esteriore, ma anche quella interiore. La conduzione dell’evento è stata affidata a Linda Suriano e Andrea De Iacovo. Le esibizioni delle cantanti Sarah Gaudio e Intro hanno ulteriormente arricchito l’evento, regalando momenti di grande intensità emotiva, mentre la presentazione della collezione “Shine” della giovane stilista Elisa Sciammarella, formatasi presso l’Accademia New Style di Cosenza, ha rappresentato un ulteriore omaggio al talento emergente calabrese.

A proclamare la vincitrice della trentaseiesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Salerno (sindaco di Marano Principato), Lia Molinaro (assessore allo Sport e allo Spettacolo), Giuseppe Pirillo (Framesi), Armando Bossio (sindaco di Cleto), Anna Maria Celebre (Top Fruit), Saverio Molinaro (Molinaro Assicurazioni), Franco Pulice (presidente proloco Marano Principato), Franco Savuto (Pirossigeno), Marco Tiesi (conduttore e speaker radiofonico), Franchino Perri (conduttore e speaker radiofonico), Lorenzo Ciacco (dirigente scolastico), Maria Grazia Costanzo (presentatrice Ten), Valentina Zinno (Scintille).

Le parole della vincitrice

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Marano Principato ha confessato di aver vissuto: “Una grandissima emozione. È stato bellissimo ricevere tutto l’affetto e il calore delle altre ragazze. Il mio percorso con Miss Italia Calabria è iniziato per caso: ringrazio mia cugina per avermi fatto conoscere questo mondo; è stata un’esperienza indimenticabile. Dedico questa fascia al mio papà, che non c’è più. Ogni mio traguardo è dedicato a lui. Il mio sogno nel cassetto è diventare cardiologa per contribuire al miglioramento della sanità in Calabria”. Prossimo appuntamento con Miss Italia Calabria: la finalissima del 31 agosto che si terrà nella splendida cornice di Oriolo.

