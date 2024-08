Milazzo, il sindaco Midili riceve a palazzo dell’Aquila il noto artista Emilio Isgrò

StrettoWeb

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha ricevuto questa mattina a palazzo dell’Aquila il noto artista di fama mondiale Emilio Isgrò. Un incontro cordiale nel corso del quale si è discusso anche di iniziative che potrebbero essere varate nella città di Milazzo in un prossimo futuro.

Ad accompagnare l’artista il deputato Pino Galluzzo, l’architetto Claudio Lucchesi e il sindaco di Scicli, Mario Marino, che è stato ospite di Isgrò a Pompei per la prima rappresentazione teatrale de L’Odissea Cancellata, un’opera scritta oltre venti anni fa. Una rappresentazione al contrario, col pubblico è seduto sul palcoscenico, mentre gli attori sulle gradinate del Teatro Romano di Pompei. Isgrò è noto per le sue “cancellature” che trasformano i testi in nuove opere d’arte.

