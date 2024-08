Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e il 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente da sud-sudovest.

Nel pomeriggio, le nuvole tenderanno ad aumentare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 45%. Le temperature massime saranno di circa +28°C, con un vento leggero che soffierà da ovest-sudovest.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che potrà arrivare fino al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con venti deboli che varieranno la loro direzione da sud a sud-est.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni ad Agrigento si preannunciano stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno attorno ai valori registrati per Giovedì 22 Agosto. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 6.7 N max 6.8 Tramontana 76 % 1011 hPa 5 cielo sereno +23° perc. +23.3° prob. 1 % 8.4 NE max 9.1 Grecale 76 % 1012 hPa 8 nubi sparse +27.3° perc. +28° Assenti 1.8 S max 3.1 Ostro 53 % 1012 hPa 11 nubi sparse +28.7° perc. +29.4° prob. 2 % 15.6 SO max 11.6 Libeccio 51 % 1012 hPa 14 nubi sparse +27.7° perc. +28.8° prob. 20 % 15 O max 13.5 Ponente 58 % 1011 hPa 17 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 20 % 8.2 OSO max 8.3 Libeccio 64 % 1011 hPa 20 nubi sparse +25.2° perc. +25.7° prob. 8 % 3.9 SSE max 4.9 Scirocco 72 % 1012 hPa 23 nubi sparse +24.7° perc. +25.1° prob. 16 % 2.3 E max 3.1 Levante 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:45

