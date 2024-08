A Messina fa tappa il tour del Festival dei Colori

StrettoWeb

Holi Dance Festival è l’evento che si terrà nell’Arena di Capo Peloro il prossimo 7 settembre, una manifestazione che porta l’antica festa dei colori indiana, espressione di gioia e felicità, nelle maggiori città italiane.

“Un appuntamento già annunciato e in programma che farà tappa per la prima volta a Messina e vedrà esibirsi tanti artisti, caratterizzato da colori, giochi, danze e canti che allieteranno l’ultima parte di questa estate, nell’ambito del cartellone promosso da questa Amministrazione, per regalare alla cittadinanza, ai visitatori e turisti momenti di divertimento all’insegna della condivisione e dell’inclusione per unire la convivialità tipica della stagione estiva e un fine educativo di primo piano all’insegna dell’Holi Dance Festival”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. L’evento patrocinato dal Comune di Messina è organizzato da Unconventional Events, in collaborazione con Puntoeacapo, GG Entertainment, e Il Botteghino.

Special guest del Festival a Messina sarà Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote portoghese con una passione coinvolgente per la musica house e techno divenuto ormai conosciutissimo come DJ. Suo il remix techno che ha fatto ballare un milione e mezzo di ragazzi radunati per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona lo scorso agosto e che ha preceduto la Messa finale della Gmg con papa Francesco. Durante un incontro in Vaticano, Padre Guilherme aveva chiesto proprio a papa Francesco di benedire le sue cuffie. Insieme a lui, alcuni tra i più importanti djs di Messina e dintorni si alterneranno in consolle per far ballare e intrattenere il pubblico.

Il 7 settembre, a partire dalle ore 17, ogni ora un countdown collettivo, ogni ora sarà un’esplosione di colori propri di Holi Dance Festival che ha come protagonista il colore, mentre il pubblico assume un ruolo fondamentale nello spettacolo, lanciando e divertendosi con la polvere colorata. Il Festival è stato consacrato come uno degli eventi più innovativi e divertenti degli ultimi anni, diventando un’ispirazione per molte altre manifestazioni. Radio Ufficiale R101 è la radio ufficiale dell’intero tour.

Le prevendite sono ufficialmente aperte dalle ore 16 di oggi, martedì 6 agosto su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets), Ticketone, Ticketsms e sul sito www.holidancefestival.it e https://www.ticketsms.it/. I bambini sotto i 12 anni hanno diritto all’ingresso gratuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.