Messina, spettacolo a Piazza Duomo con il Rally del Tirreno | FOTO

La 21ª edizione del Rally del Tirreno Messina, organizzata da Top Competition e patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana, in collaborazione con l’Automobuile Club Italiano, si è conclusa a Piazza Duomo. La competizione è stata valida per la Coppa Rally 9ª Zona e per il Campionato Siciliano.

Vince Delecour

Il 21° Rally del Tirreno lo vince il grande campione Delecour. Il francese, vice campione del mondo rally, agguanta nel finale della gara la vittoria, che ha visto lo stop forzato di Profeta-Longo ed il ritardo per una foratura di Rizzo-Pittella, divenuti terzi anche loro su Skoda.

Sul podio anche il siciliano Riolo-Marin che hanno portato al secondo posto.

I ringraziamenti di Basile

“Un ringraziamento a tutta l’organizzazione.. dai commissari di gara alle associazioni di rally, all’Assessore Finocchiaro e all’Assessore Minutoli pilota di eccellenza anche in questo rally”, afferma il sindaco Federico Basile.

