Messina Social City: stabilizzati 133 dipendenti. Basile: “giorno speciale per i neo assunti” | FOTO

La stabilizzazione di 133 lavoratori della Messina Social City è sicuramente una buona notizia che ha anche creato delle polemiche in città. Nel pomeriggio, a Palazzo Zanca, c’è stato un incontro con i neo assunti a cui hanno partecipato varie istituzioni. “Era il 2018 quando il sindaco Cateno De Luca ha iniziato il percorso virtuoso dell’azienda speciale Messina Social City. Un’azienda interna al Comune per eliminare il precariato elettorale delle cooperative sociali ed internalizzare i servizi sociali per garantire più qualità è più risposta nei servizi”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Nel 2019 è avvenuto il transito di 493 dipendenti dalle società cooperative private, nel 2022 la prima stabilizzazione di 159 dipendenti e oggi la stabilizzazione di 133 dipendenti. Un impegno amministrativo fatto di azione e concretezza assunto con al delibera 67/c del 2018 che con Cateno De Luca ed oggi con la mia amministrazione ha raggiunto un risultato storico“, rimarca Basile.

“Eliminazione del precariato, aumento della qualità e della quantità dei servizi e stabilità nel delicato settore dei servizi sociali. Oggi è un giorno davvero speciale per voi “neo assunti “, per le vostre famiglie , per la comunità di Messina. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo con impegno, sacrificio e competenza .. Grazie al sindaco Cateno De Luca, all’Assessore Alessandra Calafiore, alla Presidente Valeria Asquini ed a tutto il CDA. Grazie a voi ragazzi per il lavoro che porterete avanti con tutta la squadra“, conclude Basile.

