Messina senz’acqua, Germanà inchioda Accorinti, De Luca e Basile: “governate voi da 11 anni, non è certo colpa del Ponte”

“Avrei preferito evitare questa polemica ma purtroppo non è accettabile che il ponte venga utilizzato come arma di distrazione di massa. Siamo arrivati quasi al punto che la crisi idrica della città di Messina viene attribuita ad un cantiere, quello del ponte, che ancora non esiste. Dal 2013 al 2022 (Accorinti – De Luca – Basile) non è cambiato proprio nulla. Questa è la triste realtà !!!. Ponte e Libertà”. E’ quanto afferma in una nota il senatore siciliano della Lega, Nino Germanà.

