Messina, ecco le prossime sedute della Commissione sul Ponte sullo Stretto

Ripartono le sedute della Commissione Ponte sullo Stretto del consiglio comunale di Messina. L’assise è stata convocata per i seguenti giorni: il 27 agosto alle ore 12:45, ospite l’Ing. Giovanni Caminiti sulle opere connesse ed il 29 agosto alle ore 09:30, con ospite l’Ing. Adriano Grassi ( componente del consiglio amministrazione AMAM ) sulle fonti idriche alternative.

La seduta sarà la prima di una serie dedicata all’impegno assunto dalla Società Stretto di Messina di fare realizzare alla Webuild un dissalatore o un sistema di pozzi collegati che forniscano acqua ai cantieri e alla città. L’Ing. Grassi dovrà relazionare sull’avviso pubblico esplorativo pubblicato dall’Amam il 24 maggio 2024 (“per la manifestazione di interesse di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi degli artt. 193 e seguenti del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento di un contratto in regime di concessione, della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due impianti di desalinizzazione di acque marine per uso potabile, da realizzare nel territorio del comune di Messina a supporto del sistema idrico esistente” ), al fine di verificare se la stessa opera potrà essere realizzata dalla Welbuid, e conoscerne l’esatta collocazione, i costi e i tempi di realizzazione. Successivamente, saranno sentiti i tecnici della Società dello Stretto e, se sarà possibile, quelli della Webuild.

