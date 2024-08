Messina: a piazza Duomo lo spettacolo del Rally del Tirreno

StrettoWeb

La 21ª edizione del Rally del Tirreno Messina, organizzata da Top Competition e patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana, in collaborazione con l’Automobuile Club Italiano è stata presentata, nel corso di una conferenza stampa, tenutasi a palazzo Zanca. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, hanno preso parte gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli; con la partecipazione di rappresentanti e degli organizzatori di Top Competition, il presidente dell’AC Peloritano Massimo Rinaldi, il Fiduciario provinciale ACI Sport Sicilia Nico Salvo, e i partner della manifestazione sportiva. La competizione, valida per la Coppa Rally 9^ Zona e per il Campionato Siciliano, si avvierà sabato 10 agosto e si concluderà domenica 11, a piazza Duomo.

Le parole di Basile

Il sindaco Federico Basile in apertura dell’incontro “una ritrovata voglia di promuovere e organizzare a distanza di un anno nel nostro territorio un evento non solo sportivo ma anche culturale. Sono poi particolarmente contento – ha detto Basile – anche in qualità di Sindaco metropolitano, di vedere altri Comuni coinvolti nella manifestazione, quale sintomo di spirito di proficua collaborazione e sinergia dell’intero territorio metropolitano, oltre che rappresentare l’evento anche per il futuro una grande opportunità per rilanciare l’immagine di Messina e della sua provincia”.

La soddisfazione di Finocchiaro

L’assessore Finocchiaro ha sottolineato l’importanza della manifestazione per unire sport, cultura e inclusione sociale, testimoniata anche dalla presenza di piloti internazionali, “questa edizione del Rally Tirreno concomitante con altri appuntamenti, in programma il 10 agosto, ha richiesto – ha spiegato Finocchiaro – il coinvolgimento di una macchina organizzativa per assicurare la buona riuscita di questo e di tutti gli altri eventi”.

Le parole di Minutoli

“L’affidabile professionalità di Top Competition ci ha legato sempre più al Rally Tirreno Messina. La mia passione per l’automobilismo – ha continuato l’assessore Minutoli – ha influito, ma il lavoro meticoloso dello staff organizzatore ha favorito il pieno ritorno dell’evento in Città. Il pubblico è da sempre co protagonista delle nostre gare e siamo certi che anche quest’anno lo spettacolo coinvolgerà tutti”.

Le parole di Bisazza e Salvo

Il Presidente di Top Competition Maria Grazia Bisazza, nell’auspicio di un sereno e proficuo lavoro ha espresso gratitudine a tutti i partner dell’evento ed ha sottolineato la professionalità di tutte le figure Federali e professionali in genere, che lavorano alla competizione. A seguire sono intervenuti, così il presidente Rinaldi “Top Competiton si avvale di figure professionali di elevato livello a partire dal Direttore di Gara Mauro Zambelli a tutte le figure preposte a garantire il più sereno e sicuro svolgimento di un rally che vanta una prestigiosa storia ed un crescendo di successo e che riporta le auto da corsa in città. Il ruolo di supporto ed affiancamento dell’AC è garantito anche da una passione che spinge il sottoscritto e tutto il Consiglio direttivo”.

Nico Salvo, fiduciario ACI Sport Sicilia per la Provincia di Messina, “nel portare il saluto del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, confermo che il campionato Siciliano è una serie molto ambita e partecipata, quanto la Coppa Rally di Zona. Il successo crescente di entrambe le serie e l’aumento delle presenze dei giovani, sono frutto del lavoro della Delegazione volto a favorire la partecipazione alle gare, pretendendo il rispetto delle norme Federali, come perfettamente applicate da Top Competition. La Sicilia, nello specifico la Provincia di Messina vanta organizzatori di elevata qualità”. Infine, il componente Giunta Sportiva ACI Sport Battaglia, “le norme Federali hanno degli standard decisamente elevati, frutto del lavoro delle Commissioni e della stessa Giunta. Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha voluto che le stesse fossero addirittura sovra dimensionate nella nostra regione. Pertanto, il Rally Tirreno Messina, prevede un numero aumentato di mezzi di soccorso sanitario specializzato, che saranno 7 e tecnico, ci saranno 120 Ufficiali di Gara, oltre ai volontari, e le insostituibili Forze dell’Ordine. La Polizia Stradale, infatti, sarà presente in Piazza Duomo per promuovere il rispetto delle regole sulla strada. Le regole garantiscono la sicurezza, sempre”.

Il programma

Il weekend del 21° Rally Tirreno Messina entrerà nella fase clou sabato 10 agosto, con le operazioni di verifica, a partire dalle ore 8, presso il PalaRescifina, sito in Via degli Agrumi a Messina, con priorità per chi svolgerà lo shakedown, il test con le auto da gara in programma dalle ore 11, sulla parte centrale della prova speciale 2 in programma. Alle 17, imperdibile appuntamento con la gara virtuale e le sfide al simulatore in piazza Duomo per vivere le emozioni del rally con una sfida vera. Gli equipaggi e le vetture da gara arriveranno dinnanzi il Duomo poco dopo le ore 21. Le partenze avranno inizio alle 22.39. Le sfide si articoleranno su 9 prove speciali, tre tratti cronometrati da percorrere tre volte per un totale di 69 km. L’intero percorso di gara misura 371,57 km. Traguardo e cerimonia di premiazione alle ore 10.20 di sabato 11 agosto, sempre dinnanzi al Duomo ed al celebre Campanile.

Sono stati 85 equipaggi ad iscriversi alla competizione valida quale 5° Round della Coppa Italia Rally 9 ^ Zona e per il Campionato Siciliano di specialità, l’ambita e partecipata serie regionale promossa dalla Delegazione Aci Sport Sicilia. L’elenco verrà ufficializzato solo dopo l’approvazione da parte della Federazione.

