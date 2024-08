A Messina “Periplo Immaginario – Un viaggio intorno al mondo”

StrettoWeb

Lunedì 19 agosto alle 20:30, nella splendida cornice di Villa Pulejo, si terrà il concerto dal titolo “Periplo Immaginario – Un viaggio intorno al mondo” in omaggio a Marco Polo. In scena Pino Ninfa, che ha curato le immagini e l’ideazione del progetto, e l’arpista Deborah Ferraro. Il concerto rientra nel cartellone di eventi Musica con Vista, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

Il viaggio come conoscenza del mondo nei suoi molteplici aspetti. Dall’avventura all’incontro con popoli lontani, a luoghi che conservano la storia come i siti archeologici e altro ancora. Le musiche di Federica Michisanti e Eloisa Manera, eseguite all’arpa da Deborah Ferraro, dialogheranno con le immagini di Pino Ninfa, col fine di offrire una serie di mappe dell’esistente, sulla rotta di suoni e visioni per un viaggio sulle tracce di una storia passata e presente. Il viaggio partirà dalla laguna veneta punto di partenza di Marco Polo per il suo Milione, per poi arrivare in varie parti del mondo dove Pino Ninfa ha viaggiato realizzato progetti sociali, ambientali e di solidarietà.

La carriera di Pino Ninfa

Pino Ninfa è nato a Catania da dove è partito all’età di 17 anni alla volta di Milano. Sviluppa progetti sul territorio nazionale e internazionale legati allo spettacolo e al reportage. L’interesse per la musica e per il sociale, hanno fondato il senso complessivo del suo lavoro fotografico. Da diverso tempo ha incrementato lo studio rivolto al recupero e alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo con missioni nelle foreste africane e dell’Amazzonia per testimoniare progetti di salvaguardia e di sviluppo delle popolazioni locali. Con i musicisti Paolo Fresu, Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Enrico Intra, Pietro Tomolo, Rita Marcotulli e Gavino Murgia, Luciano Biondini e altri ancora da anni porta avanti progetti multimediali con l’incontro tra musica e fotografia. Deborah Ferraro, messinese, si è diplomata in Arpa Classica presso il Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina.

Nell’anno accademico 2015-16 inizia lo studio di Canto Jazz presso il Conservatorio di Messina. Dal 2015 collabora con la AvantGarde Music School di Rosalba Lazzarotto. Dal 2016 fa parte stabilmente della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra. Ha partecipato e si è esibita in diversi Workshop con artisti e critici musicali del calibro di Silvia Mezzanotte , Dario Salvatori, Dave Burrell, Blaise Siwula, Rocco John Iacovone, Gilad Hekselman, Marc Copland e altri.

Il prossimo e ultimo appuntamento estivo della Filarmonica Laudamo sarà il 16 settembre, sempre a Villa Pulejo, con il Quartetto alla maniera italiana. Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito www.filarmonicalaudamo.it.

