Messina KO in Coppa Italia Serie C: per il Crotone decide il solito Tumminello (con una perla)

Crotone-Messina di Coppa Italia Serie C finisce 1-0. Decide, per i pitagorici, il solito Tumminello, che all’ora di gioco segna un super gol da centrocampo. I giallorossi, nonostante il momento confusionario societario e non solo (mister Modica, che inizialmente non aveva raggiunto la squadra, l’ha fatto poi in extremis), non hanno sfigurato, anzi sono risultati sfortunati, colpendo due legni.

In queste due settimane ci sarà da definire ancora l’organico e prepararsi all’esordio in campionato, in un clima che resta tesissimo, con Sciotto inviso a tutta la tifoseria e una squadra che ad oggi rappresenta una vera e propria incognita.

