Messina: episodio di violenza al Papardo, paziente aggredisce infermiera

StrettoWeb

Attimi di panico all’ospedale Papardo di Messina: ieri è avvenuto un nuovo episodio di violenza ai danni di un’infermiera del reparto di Medicina. L’Uil Fpl, in una nota, racconta l’accaduto: “un paziente si è scagliato senza motivo contro la lavoratrice inveendo e poi spintonandola, al punto che la stessa ha dovuto fare ricorso alle cure mediche per una contusione alla spalla. Sul posto, oltre alla guardia privata, sono intervenuti i poliziotti”.

“Il nuovo episodio di violenza contro un lavoratore del Papardo – rimarca il segretario generale della Uil-Fpl di Messina, Livio Andronico – evidenzia come siano necessarie alcune misure di sicurezza, come alert. Il managment aziendale, a nostro avviso, si deve impegnare per l’adozione di queste misure che possano fungere da deterrente per evitare episodi di violenza contro il personale. Dopo i nostri ripetuti appelli alla sicurezza dei lavoratori, si deve incrementare ancora di più la vigilanza e mettere a disposizione strumenti di tutela per i lavoratori. Come sindacato esprimiamo la nostra solidarietà alla lavoratrice aggredita e ci auguriamo che presto possano cessare le criticità denunciate da tempo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.