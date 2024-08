Messina, al Teatro Vittorio Alfieri l’edizione 2024 del “Premio cucina Città di Naso”

StrettoWeb

Si svolgerà venerdì 30 agosto, con inizio alle 18, al Teatro ‘Vittorio Alfieri’ di Naso l’edizione 2024 del Premio cucina Città di Naso ‘Così è se vi pare’, l’evento ideato dallo chef internazionale Pippo Ipsaro Passione, patron del ristorante ‘Pippo’s’ Passione per la cucina a Bucarest.

Durante la serata parteciperanno in collegamento video, Albano Carrisi e Fabrizio Berlincioni, autore di canzoni di successo, tra queste, Mi manchi, Ti lascerò, Ti penso, Gli amori, Amoreunicoamore. Partecipano alla serata: Alessandro Ceci, presidente dell’associazione Pizzaioli Cuochi e Pasticceri professionisti; Carmelo Merenda, Giuseppe Giusto, Waimer Giuliano.

La manifestazione è organizzata da Italian Culinary Consortium (ICC), presieduta da Carmelo Carnevale, che sarà presente alla serata, associazione nella quale Passione è presidente e ambasciatore in Romania; dall’Associazione Pizzaioli, Cuochi, Professionisti Pasticcieri (APCPP). Il Premio nasce con il patrocinio del Comune di Naso, grazie alla collaborazione del sindaco Gaetano Nanì e l’assessore al Turismo Rosita Ferrarotto.

I PREMIATI – Pippo Ipsaro Passione; Carmelo Carnevale, premiati all’Expo 2015 dalla Regione Siciliana come ambasciatori della cucina mediterranea e siciliana nel mondo; Pasticceria Di Rosa (alla memoria); Pasticceria Foti (alla memoria); ‘La Quercia’ (Naso); Ristorante ‘L’Artista’ (Naso); Sarino Damiano (Capo d’Orlando); Ristorante ‘Da Matteo’ (Capo d’Orlando); ‘Il Vecchio Carro’ (Caronia); chef Carmelo Catalioti del ristorante‘La Sirena’ (Brolo); Carmelo Patti ‘Tre Sorelle’ (Messina); Carmelo Rubino – ‘Rubino Maestri Frantoiani’, Ristorante ‘Bontempo’ (Naso).

LO CHEF CANTANTE – Pippo Ipsaro Passione chef cantante, originario di Naso, vive in Romania da 17 anni, dopo aver girato il mondo e lavorato anche in Australia.

Lui è un esportatore della cucina tradizionale e il suo ristorante ‘Pippo’s’ a Bucarest oltre a promuovere la cucina italiana e la tradizione delle ricette siciliane, salate e dolci, è diventato luogo di incontro per vip locali e star internazionali. “Negli anni – racconta Passione – hanno apprezzato la cucina e l’accoglienza del mio ristorante presidenti, personalità delle istituzioni rumene, attori, artisti e cantanti. Così è cominciata la mia amicizia con Albano e ho conosciuto anche Fabrizio Berlincione: amo da sempre la musica. Ho iniziato lavorando per molti anni come animatore nei villaggi turistici. da me, oltre, la cucina è possibile apprezzare il mio modo di accogliere gli ospiti al ristorante”.

Pippo’s Passione, che la passione ce l’ha anche nel cognome è stato anche l’ideatore dell’impiattamento Pippo’s dei primi piatti: ovvero quella spirale di pasta ormai tantissimo usata nella cucina contemporanea per portare in tavola i primi.

