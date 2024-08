Messina, a Gesso l’“Ibbisu Village Fest”

StrettoWeb

È tutto pronto per l’Ibbisu Village Fest, uno degli eventi più attesi dell’agosto messinese, patrocinato e coorganizzato dal Comune di Messina e promosso dall’Associazione culturale “Gesso la Perla dei Peloritani” presieduta da Tonino Macrì. Una tre giorni finalizzata a far conoscere la cultura e il territorio attraverso il recupero delle tradizioni popolari sia enogastronomiche che musicali e culturali.

La manifestazione prenderà il via venerdì 9 agosto, con l’apertura alle ore 18 del Village Fest caratterizzato da street food, beverage, live music, moda, cabaret e Dj set, cui seguirà alle 20 Music & Pret a porter, sfilata a cura della New Star Fashion Model.

Il programma della kermesse proseguirà, sabato 10 e domenica 11 agosto, sempre a partire dalle 18, regalando un crescendo di emozioni, profumi e sapori con l’immancabile Street Food.

La serata del 10 agosto, vedrà la partecipazione del sindaco Federico Basile nella piazza Chiesa Madre del villaggio, cui prenderà parte il presidente Macrì per uno spazio dedicato alla solidarietà, condotto da Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali. Interverrano sul tema della donazione del plasma e sui farmaci salvavita plasmaderivati, il direttore del Centro trasfusionale dell’ ospedale di Patti Gaetano Crisà e il presidente dell’ Avis di Falcone Orazio Antonio Minutoli, prima sede in provincia a disporre dell’ apparecchio di plasmaferesi; infine a partire dalle 21, l’esibizione dei “Violinisti in jeans”, con ospite d’eccezione il prestigiatore e comico italiano attore-showman Francesco Scimeni.

Ibbisu Village Fest si concluderà domenica 11 agosto, con la tradizionale processione di Sant’ Antonio Abate, cui seguirà lo spettacolo “Voglia di tornare negli anni ‘90”, proposto da Gemy Dj.

