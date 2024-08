Maltempo in Sicilia, forti temporali: decine di voli cancellati e dirottati all’Aeroporto di Catania

StrettoWeb

Un forte temporale ha colpito la Sicilia dalle prime ore di questo pomeriggio soprattutto nelle zone interne dell’isola. In provincia di Catania i temporali sono davvero devastanti, con grandine grossa e allagamenti.

La Sicilia è ancora una volta la Regione più colpita dal maltempo, e non è affatto un male perchè questa pioggia consente di superare l’emergenza della siccità in grande anticipo rispetto alle auspicate piogge autunnali.

A causa di questi forti temporali, l’Aeroporto di Catania funziona a singhiozzo: al momento almeno 9 voli da varie località sono stati dirottati a Palermo, con conseguenti gravi disagi per i viaggiatori. Tanti altri stanno volteggiando nelle zone di bel tempo intorno allo scalo in attesa di capire cosa potranno fare. Tutti i voli in partenza sono in grave ritardo: è impossibile decollare con un cumulonembo così cattivo proprio intorno allo scalo.

Nubifragi in Sicilia, allagamenti a Piazza Armerina

Nubifragi in Sicilia, strade come fiumi a Piazza Armerina

Maltempo in Sicilia, la pioggia torrenziale di oggi a Palagonia (Catania): allagamenti devastanti

Forte temporale pomeridiano, piogge torrenziali a Piazza Armerina

Maltempo in Sicilia, pioggia torrenziale e grandine a Grammichele

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.