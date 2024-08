Maltempo: intensi temporali in Calabria e Sicilia con fulmini, tuoni e grandine | FOTO

StrettoWeb

Nuova ondata di maltempo al Sud. Al momento imponenti temporali sono in atto in Calabria e in Sicilia: in particolare la tempesta sta interessando diverse località nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Messina, Catania e Siracusa.

Bomba d’acqua nella Piana

Una violenta bomba d’acqua è in atto in questi minuti nella Piana di Gioia Tauro. La pioggia cade copiosa ed è intervallata da numerosi fulmini, tuoni e da un’intensa grandinata. A corredo dell’articolo, le immagini del temporale a Cinquefrondi.

