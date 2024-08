Lazzaro, spiaggia pulita dalla fogna dopo l’articolo di StrettoWeb

StrettoWeb

“Spettabile redazione “StrettoWeb”, in merito all’articolo pubblicato in data odierna dal titolo “Reggio Calabria, sul Lungomare di Lazzaro la fogna arriva in spiaggia” con la presente per assicurare i tanti lettori che tempestivi sono stati gli interventi a salvaguardia dell’igiene pubblica”. È quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Lazzaro, che si è immediatamente attivata per rimuovere la fogna dopo l’articolo di StrettoWeb di oggi.

“Appena giunta la segnalazione, gli uffici comunali hanno comunicato quanto accaduto alle autorità competenti e richiesto l’intervento di un servizio di autospurgo che, nonostante le difficoltà del giorno festivo, è intervenuto già nelle ore pomeridiane liberando la condotta da stracci e indumenti, bonificando l’area interessata, ripristinando il normale deflusso delle acque reflue. Il tutto si è svolto garantendo condizioni di sicurezza grazie alla presenza degli addetti comunali e alla collaborazione dei carabinieri della Stazione di Lazzaro e del personale e degli operatori della Guardia costiera. Lo sversamento ha interessato il torrente Catrica, il relativo attraversamento del Lungomare Cicerone e pochi metri della spiaggia adiacente, senza mai raggiungere il mare.

“Lo stesso episodio si era verificato domenica scorsa e, anche in quel caso, la problematica era stata risolta già nelle ore della mattina. Ulteriori sversamenti di acque bianche si sono registrati nelle scorse settimane, poi interrotti a seguito di ispezioni da parte della polizia municipale”.

“Dispiaciuta per quanto accaduto e per il disagio sopportato dai numerosi bagnanti che in questi

giorni stanno letteralmente invadendo Lazzaro, l’Amministrazione comunale ha disposto controlli

accurati sugli scarichi fognari a monte della SS.106 che sembrerebbero la causa di questi disservizi e, per motivi di sicurezza, la chiusura di tutti i varchi di accesso, pedonali e carrai, garantendo il passaggio solo ai mezzi di soccorso”.

