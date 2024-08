Lavori al Granillo, è ufficiale: Curva Sud chiusa. La Reggina: “profondo rammarico”

StrettoWeb

Si continua a scavare, in un buco più profondo che mai. Gaffe su gaffe, errori su errori, disinteresse della piazza, critiche e incapacità tecniche e politiche, con tanto di – solito – scaricabarile. Non ci sarà il pienone domani al Granillo, anzi tutt’altro. Il rischio, praticamente certezza, è di una gara quasi a porte chiuse. Ma intanto la Curva Sud sarà chiusa per i lavori non conclusi allo stadio. Ennesimo “tonfo” del Comune, che ha in gestione l’impianto.

Lo comunica ufficialmente la società amaranto. “AS Reggina 1914, con profondo rammarico comunica che in seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo per valutare lo stato del lavori di recinzione dello stadio “Oreste Granillo” nella parte posta alle spalle della Tribuna Sud e considerata l’assenza di progetti tecnici da poter valutare, ha stabilito la chiusura del settore stesso, in attesa della presentazione di adeguata comunicazione tecnica che attesti l’idoneità della struttura di delimitazione realizzata”.

“AS Reggina 1914 comunica che, tutti coloro che hanno acquistato il tagliando d’ingresso nel sopracitato settore, potranno accedere in Tribuna Ovest Laterale o in alternativa potranno richiedere il rimborso. Inoltre, la società comunica l’adeguamento del costo del biglietto di Tribuna Ovest Laterale da € 20 a € 10 più diritti di prevendita. Coloro i quali hanno già hanno acquistato il biglietto a € 20 più prevendita, potranno richiedere rimborso parziale. Nei prossimi giorni, il club comunicherà le modalità con le quali sarà possibile ottenere il rimborso presentando il tagliando di acquisto della gara”.

