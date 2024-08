Krystal Napoli, da Reggio Calabria al Politecnico di Milano a 16 anni: neo-matricola con due anni di anticipo

StrettoWeb

A quattro anni è già in prima elementare, alla fine del quinto liceo scientifico, a 17 anni, ha affrontato l’Esame di Stato. Krystal brucia le tappe ed è già iscritta al primo anno di Ingegneria Gestionale e frequenterà il Politecnico ancora minorenne. Il percorso degli studi di Krystal è una storia di “anticipi”. Diplomata eccellente e nemmeno maggiorenne. Infatti, ha iniziato a frequentare la scuola elementare a quattro anni.

Krystal Napoli ha affrontato l’Esame di Stato alla fine del percorso del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, iniziato con l’incoraggiamento ed il sostegno della allora Dirigente Scolastica, Giusi Princi. “Per me lo studio è sempre stato molto importante, offrendomi costantemente nuovi stimoli e opportunità di crescita. La più grande soddisfazione deriva dalla consapevolezza che ciò che sto imparando oggi sarà utile e prezioso per il mio futuro”. Il colloquio orale è andato bene e sono soddisfatta in quanto il traguardo raggiunto è la base per i futuri studi che saranno sicuramente molto complessi ed impegnativi.

Diplomata a luglio di questo ha già formalizzato l’iscrizione al Politecnico di Milano: “Ho sostenuto il test d’ingresso nell’anno 2023, superandolo con un ottimo risultato. Mi sono iscritta in ingegneria gestionale. È un corso di laurea che mi ha sempre affascinato poiché unisce i principi dell’ingegneria con quelli della gestione aziendale. Pertanto, mi consentirà di acquisire competenze per affrontare problemi complessi in ambiti come la produzione, la logistica, il marketing, la finanza e la gestione dei progetti. Alla fine delle medie avevo preferito il liceo “Leonardo Da Vinci” perché mi sentivo attratta dalle materie scientifiche ma non volevo trascurare le materie umanistiche e le lingue straniere. Adesso mi dedicherò a ciò che mi piace di più”.

La scelta di Krystal è stata accompagnata da attività extracurriculari quali il programma “Policollege “Statistical Learning per i Big Data”, il progetto dell’Università Bocconi “#GenerazioneEU” ed altri proposti dal Liceo.

Krystal Napoli, classe 2007, con due anni d’anticipo, varcherà l’ingresso del Politecnico di Milano: “Mi auguro di trovare un ambiente accogliente e certamente capace di offrirmi interessi stimolanti per ampliare le mie conoscenze ed in futuro entrare nel mondo del lavoro con le giuste competenze“. Con il nostro in bocca al lupo più grande.

