Ius Scholae, il pensiero di Germanà: “la linea della Lega è unica e chiara”

“Oggi, la Lega Sicilia ha un gruppo parlamentare invidiabile per qualità e per compattezza. Alcuni colleghi vengono da esperienze politiche diverse ma, su temi come quello dell’immigrazione, la linea della Lega è assolutamente unica e chiara: NO a qualsiasi ipotesi sullo ius soli.

“Con lo ius scholae, i trafficanti di esseri umani punterebbero da tutto il mondo verso l’Italia dove già un minore straniero gode degli stessi diritti di un bambino italiano, dalla salute all’istruzione. Piuttosto, mi sembra una scorciatoia per estendere la cittadinanza anche ai genitori, non potendoli giustamente separare dai figli”. Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà.

