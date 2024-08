StrettoWeb

Dramma a Crotone dove in un pauroso incidente stradale, avvenuto in tarda mattinata, è morto un centauro di 53 anni. Il sinistro è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, lungo la strada consortile, situata dietro le ex fabbriche della città pitagorica.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno constatato la gravità dei traumi subiti dall’uomo, e le forze dell’ordine. Ricordiamo che stanotte, si sono verificati in Calabria altri due gravi incidenti.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.